亞馬遜上季成本急升兼投資失利　業績見紅　累股價瀉14%

作為全球電商一哥的亞馬遜，於周四（28日）公布截至今年3月底止首季業績。縱使季內淨售錄增長，可是成本急升以及因投資電動貨車企業Rivian而錄得76億元（美元‧下同）稅前減值虧損，導致季內轉盈為虧。加上公司提供的第二季淨銷售指引增長7%，遠不及去年第二季的44%增幅。一眾負面消息拖累亞馬遜股價於周五（29日）股價急瀉14%，跌勢在延長交易時段明顯喘定，收市報2,478.75元，跌0.3%。

亞馬遜在季內淨銷售額為1,164億元，按年增加7%；若撇除不利的匯兌影響，增幅為9%。不過公司經營利潤卻由去年首季的89億元，下跌至37億元，跌幅達58.4%。由於投資Rivian帶來76億元稅前減值虧損，拖累公司於期內轉盈為虧。

亞馬遜因投資電動貨車公司Rivian，今年首季錄得76億美元稅前減值虧損。（資料圖片）

經營成本按年增逾13%

其實成本上升亦為該公司季內業績倒退的原因。期內整體營運開支達1,127.75億元，按年增加13.2%。當中銷售成本增加6.6%至664.99億元，派送成本增加22.6%至202.71億元。科技及及內容的成本增加18.9%至148.42億元，銷售及推廣開支更加34%至83.2億元。

公司又指出，期內於北美地區業務錄經營虧損15.68億元，去年錄34.5億元經營溢利；國際業務錄12.81億元經營虧損，同樣轉盈為虧。不過AWS業務經營溢利增加56.6%至65.18億元。

亞馬遜上季除面對經營溢利大減外，其現金流情況亦惹人關注。期內經濟現金流亦大幅減少41%至393億元，自由現金流更出現流出186億元。

亞馬遜料今年第二季收入增長最多7%。（資料圖片）

料今年收入按年增長7%

就季內業績表現，公司行政總裁Andy Jassy指出疫情及俄烏戰爭帶來不如平常的增長及挑戰。其中AWS業務增長37%，反映出客戶逐步將業務轉移至雲端服務，又指出消費者業務在過去2年錄得23%年度增長。公司目前已無須要追求實際上及員工數目增幅，員工會致力於集中提升生產效率，及通過現有派送網絡以達到成本效益。不過實踐有關目標須時，特別是公司正經歷通脹及供應鏈的壓力。公司亦看到從數個用戶經驗維度，看到具鼓勵的情況，包括送遞速度提高，並達到在2020年初期發生大流行後未曾可見的水平。

公司亦在業績報告內提供了今年第二季的指引。公司指出指引受到眾多因素影響，包括由新冠肺炎疫情引起的不確定性﹑匯兌波動﹑環球經濟﹑消費者需求及開支的變化﹑通脹，以及勞工市場與全球供應鏈限制等。公司預期今年第二季收入增幅介乎3%至7%，淨銷售收入介乎1,160至1,210億元。經營業績表現方面，公司預料季內錄得經營虧損10億元至錄得30億元溢利。