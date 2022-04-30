內銀季績已放榜　各行表現如何？　用五張圖表等你睇清｜投資理財

本港上市公司首季業績期，基本上已告一段落。在市況波動下，一向被視為收息股的內銀股，其業績表現自然受到投資者關注。綜合7間中大型銀行在今年首季表現，各行盈利錄得增長均逾5%。賺錢能力最強，仍是工行（1398）。

不過分析銀行股，又豈只會留意銀行盈利多少？淨息差收益率，以及不良貸款率等指標，同樣值得投資者關注。



工行為內銀賺錢之王

在分析業績時，難免先留意企業整體盈利能力表現。如上文所述，工行盈利能力是7間中大型銀行中稱冠，股東應佔溢利達到906.33億元（人民幣‧下同），另一大行建行（0939）則以逾887億元隨其後。交行（3328）在季內賺逾233億元，排名第7。

郵儲行盈利增度最快

不過盈利能力只是其中一項衡量內銀的指標。雖然工行在首季保持其「賺錢之王」地位，但是增長速度卻是7間銀行中最慢，只有5.72%，明顯落後於郵銀行（1658），該行季內盈利增長達17.81%，增長速度最快。招行（3968）為另一間季內盈利增幅逾雙位數的內銀，增長12.52%。

招行淨息差收益率最高

熟悉銀行股的投資者自然知道，銀行的盈利表現如何，主要視乎其淨利息收入及非利息收入如何。作為賺錢之王的工行，在金額兩項收入均非常突出。期內淨利息收入為1,772.81億元，增長6.41%，非利息收入增長495.77億元，增長4.33%。可是論增速，則明顯落後於交行（3328）及郵儲行。

交行在期內淨利息收入增長10.32%至425.33億元。郵儲行非利息收入表現理想，增幅為39.59%至90.87億元。

影響銀行淨利息收入的因素，包括生息資產規模及淨息差。在7間銀行中，招行淨息差收益率最高，達到2.51%。郵儲行﹑建行及工行的淨利息收益率均逾2%。

郵儲行及招行不良貸款低於1%

盈利能力外，投資者亦可以留意銀行的資產質素。要衡量資產質素，多留意銀行的信貸損失﹑不良貸款﹑不良貸款率及撥備覆蓋率等。截至今年3月底，7行中郵儲行不良貸款率是最低，只有0.82%，招行則為另一間不良貸款率低於1%的中大型銀行。交行不良貸款率則為1.47%。

建行及工行一級核心資本充足率均逾13%

盈利能力及資產質素外，資本充裕與否，亦不可忽視。因為資本水平高低，會對未來業務帶來影響。建行及工行資本水平為7大的頭兩名，前者核心一級資本充足率達13.67%，後者為13.43%。郵儲行則是7行中，唯一一間核心一級資本水平低於10%。

黃敏碩﹕郵儲行業務發展上最具靈活性

從以上五項指數，可反映各中大型銀行在業績運作上的特色及強項。寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指出，各銀行有其特點，從業務發展靈活性來說，郵儲行是最具靈活性，在考慮股息率等等因素，中行可謂四平八穩，交行則可以說是黑馬。

在談及招行時，黃敏碩指出，近期招行股價仍處於250天平均線以下，似乎仍被沽貨中。

在談及內銀股前景時，他認為若未來內地仍要發行專項債，有利銀行增加貸款規模，不過利率水平未必太吸引。至於近期市況波動，則認為會對投資者的投資意欲帶來影響，亦會影響銀行非利息收入。整體而言，不排除銀行今年首季業績表現，會較第二季佳。