習近平﹕完善資本行為制度規則　加強反壟斷及不正當競爭監管執法

中共中央總書記習近平指出，資本是社會主義市場經濟的重要生產要素，必須深化對新時代條件下中國各項資本及其作用的認識，發揮其作為重要生產要的積極作用。

習近平指出，全面深化改革，強調市場在資源配置中起決定性作用﹑更好發揮政府作用，為各類資本發展營造更加有利的市場環境和法治環境。強化反壟斷，防止資本無序擴張，有效防範風險，維護市場公平競爭。著力防範和化解金融風險，克服經濟脫實向虛的傾向，重點解決不良資產風險﹑泡沫風險等。持續擴大對外開放，著力構建以國內大循環為主體﹑國內國際雙循環相互促進的新發展格局，建設更高水平開放型經濟新體制。對資本性質的理解逐步深化，對資本作用的認識更趨全面，對資本規律的把握更加深入，對資本運行的治理解力不斷提高。

習近平強調，要正確處理資本和利益分配問題。中國社會主義的國家性質決定了必須按勞動分配為主體﹑多種分配方式並存，在社會分配中體配人民至上。要注重經濟的普惠性和初次分配的公平性，堅持發展為人民﹑發展依靠人民﹑發展成果由人民共享，堅定不移走全體人民共同富裕的道路。

他指出要規範和引導資本發展，要設立「紅綠燈」，健全資本發展的法律制定，形成框架完整﹑邏輯清昕﹑制度完備的規則體系。要以保護產權﹑維護契約﹑統一市場﹑平等交換﹑公平競爭﹑有效監管社為導向，針對存在的突出問題，做好相關法律法規的立改廢釋。要嚴把資本市場入口關，完善市場准入制度，提升市場准入清單的科學性及精準性。要完善資本行為制度規則，要加強反壟斷和反不正當競爭監管執法，依法打擊濫用市場支配地位等壟斷和不正當競爭行為。要培育文明健康﹑向上向善的誠信文化，教育引導資本主體踐行社會主義核心價值觀，講信用信義﹑重社會責任，走人間正道。