巴郡首季少賺54%至54.6億美元　期內已斥資32億元回購A股及B股

由股神巴菲特掌舵的巴郡，公布截至今年3月底止首季業績，期內股東應佔溢利為54.6億元（美元‧下同），按年減少53.77%。期內經營溢利為70.4億元，按年持平，可是錄得投資及衍生工具虧損15.8億元，去年同期則錄得46.93億元利潤。

巴郡A股每股盈利3,702元，B股為2.47元。

巴郡指出，今年首季錄得7.71億元投資虧損，而去年首季錄得28億元投資溢利，與持有的投資在去年首季錄得未變現收益。公司又指出在今年首季錄6.12億元出售投資後的稅後虧損，去年首季則錄得14.14億元出售後投資後利潤。

就各項業務表現方面，公司指出季內來自承保業務的經營利潤為4,700萬元，按年大減93.8%，來自保險業務的投資收益為11.7億元，按年減少3.1%，鐵路業務經營利潤為13.71億元，按年增加9.6%，公用及能源業務增加6.7%，製造﹑服務及零售業務經營利潤為30.25億元，按年增加15.5%。

公司表現，在期內斥資32億元回購A股及B股普通股。

巴郡仍持有巨額現金，截至今年6月底，擁有1,063億元現金。