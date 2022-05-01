消費券｜支付工具新增PayMe、BoC Pay　目標年中開始接受登記

政府今日（5月1日）公布第二輪消費券最新消息，宣布除現行四家儲值支付工具營辦商外，已甄選多兩家營辦商協助推行第二階段消費券計劃，分別是滙豐銀行旗下的PayMe from HSBC，及中銀香港（2388）旗下的BoC Pay。

目標今年中接受登記 市民可「轉會」

財政司司長陳茂波在網誌表示，正積極推進第二輪消費券的籌備工作，預期今年暑假期間開始分期發放第二階段、總額5,000元的消費券，目標在今年中開始接受登記。

他又指，為了讓大家有更多選擇，消費券的儲值支付工具營辦商會增加至六家，除原有的四家支付平台，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK外，將新增滙豐銀行旗下的PayMe及中銀香港的BoC Pay。屆時市民可選擇是否轉換電子支付工具收取第二階段消費券。

滙豐銀行表示，非常榮幸PayMe獲甄選參與新一輪消費券計劃（第二階段），協助推動本地消費。PayMe用戶超過270萬，持續為香港大眾帶來簡便安全的流動支付體驗。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，該行一方面將推出更多措施，幫助深受疫情影響的中小企業把握消費券商機；另一方面將加快用戶註冊流程，方便大眾透過PayMe使用消費券。

中銀香港：BoC Pay客戶數目按年增30%

至於中銀香港表示，為配合消費券計劃，將推出一系列回贈及消費優惠，市民可透過BoC Pay領取及使用電子消費券。此外，中銀香港亦為商戶提供BoC Bill綜合收款服務，讓商戶受理不同類型的支付工具，包括支援消費券計劃的多款儲值支付工具，並提供多項服務的費用豁免優惠。

中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，非常高興能參與新一輪的消費券計劃，以振興市場氣氛，推動香港經濟復甦。截至2021年底，BoC Pay的客戶數目及總交易額均按年増長超過30%，而BoC Bill商戶數目亦錄得近20%增幅。