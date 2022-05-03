信行公布A及H股供股計劃籌400億元　股價挫7.7%｜持續更新

港股經過周一勞動節補假後重開。港股休市期間，美股市場如常運作，受到10年期國債孳息率升穿3厘刺激，走勢相當波動，最終三大指數均高收，其中反映科技股走勢的納期達克指數表現，更跑贏道指及標準普爾指數。不過今早亞太區股市表現平平，日本股市輕微回落。今日港股表現除受外圍股市走勢外，亦要視乎科技股表現，因為有傳內地即將對科技股的監管已完成。



【10:30】信行公布供股計劃 股價挫7.7%

信行（0998）上周五公布供股計劃，A﹑H股供股10供3，料集資不多於400億元人民幣，扣除成本後將全部用於補充核心一級資本，提高資本充足率，支持未來業務持續發展，以增強資本實力及競爭力。受到消息影響，信行H股今早曾低見3.63元，最新報3.7元，跌7.7%。

【10:07】港股跌幅收窄至約百點

港股跌幅收窄，最新報20983點，跌105點，國指最新報7239點，跌59點，科指最新報4423點，跌48點。

【09:52】阿里跌幅收窄至2.5%

阿里（9988）跌幅收窄，最新報99.45元，跌2.5%。

港股方面，恒指最新報20968點，跌120點，國指最新報7227點，跌71點，科指最新報4405點，跌65點。

【09:42】恒指跌勢加劇至逾300點

阿里（9988）跌勢加劇，最新報92.9元，跌9%。

恒指最新報20743點，跌345點，國指最新報7124點，跌174點，科指跌177點，報4294點。

【09:36】阿里跌5.5%

阿里（9988）急挫，曾低見95元，最新報96.5元，跌5.5%。

恒指最新報20813點，跌275點，國指最新報7158點，跌140點，科指最新報4353點，跌118點。

【09:20】港股低開161點

恒指最新報20927點，低開161點，國指最新報7206點，低開91點，科指最新報4379點，跌91點。

科指股今早普遍上揚，美團（3690）高開1.1%，報173.9元，騰訊（0700）升0.4%，報379元，京東（9618）跌5.5%，報251元，小米（1810）低開5.1%，阿里（9988）低開2.1%，報100元。

至於重磅股滙豐（0005）平開。

中國平安（2318）平開。