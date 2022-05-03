馬雲旗下阿里股價大波動　終險守100元關　港股微升12點

港股經過周一勞動節補假後重開。港股休市期間，美股市場如常運作，受到10年期國債孳息率升穿3厘刺激，走勢相當波動，最終三大指數均高收，其中反映科技股走勢的納期達克指數表現，更跑贏道指及標準普爾指數。不過今早亞太區股市表現平平，日本股市輕微回落。今日港股表現除受外圍股市走勢外，亦要視乎科技股表現，因為有傳內地即將對科技股的監管已完成。



【16:56】港股全日升12點

港股再次經歷波動的一日。今早大市受到阿里（9988）股價大挫9%拖累，曾大跌441點，低見20648點。其後隨著阿里跌幅收窄，港股跌勢亦逐步縮減之餘，更倒掉頭回升，午後時一度高見21291點，收市報21101點，升12點。

不過國指及科指卻低收，國指收市報7267點，跌31點，科指收市報4409點，跌61點，成交額為1,067億元。

科技股今日表現疲弱，其中阿里收市報100.3元，跌1.8%，美團（3690）升0.2%，報172.4元，騰訊（0700）升0.7%，報380元，京東（9618）跌5.9%，小米（1810）跌4.4%。

醫藥股亦低收，中生製藥（1177）跌4.3%，收市報3.97元，阿里健康（0241）收市報4.41元，跌3.1%。

內銀股亦低收，招行（3968）跌1.4%，報47.2元，工行（1398）跌0.8%，報4.7元，建行（0939）則升0.9%，報5.64元。

銀行股今日上揚，滙豐（0005）升2.6%，收市報49.8元，中銀（2388）升4.7%，收市報30元，恒生（0011）升1.2%，收市報141.2元。

內房股亦高收，龍湖（0960）升3.1%，收市報40.2元，碧桂園（2007）升1.3%，中海外（0688）升4.1%，報25.45元，潤地（1109）升3.7%。

【14:19】東方證券跌14%

已公布首季業績的東方證券（3958），今日股價曾低見4元，最新報4.12元，跌14%。

【13:53】港股升幅午後為29點

港股升幅在午後維持約30點，報21118點升29點，國指跌15點，報7283點，科指報4432點，跌39點。

【12:17】港股半日揚24點 銀行股跑出

恒指中午收市報21114點，升24點，國指最新報7278點，跌19點，科指最新報4430點，跌41點，成交額673億元。

科技股方面，騰訊（0700）最新報380元，升0.7%，美團（3690）升1.8%，報175.1元，小米（1810）報11.72元，跌3.9%，京東（9618）跌4.2%，阿里（9988）跌1.6%。

醫藥股亦回落，中生製藥（1177）跌3.4%，阿里健康（0241）跌2.2%，和黃醫藥（0013）瀉18.5%。

內銀股亦向下，招行（3968）跌1.6%，工行（1398）跌1.7%。

內房股則個別發展，龍湖（0960）升4%，中海外（0688）升4.1%。

銀行股普遍上揚，滙豐（0005）升1.9%，上周五（29日）已公布首季業績數據的中銀香港（2388），升4.5%。

【11:04】港股倒升51點

恒指倒升，最新報21140點，升51點，國企指數最新報7301點，升2點，科指最新報4455點，跌16點。

【10:30】信行公布供股計劃 股價挫7.7%

信行（0998）上周五公布供股計劃，A﹑H股供股10供3，料集資不多於400億元人民幣，扣除成本後將全部用於補充核心一級資本，提高資本充足率，支持未來業務持續發展，以增強資本實力及競爭力。受到消息影響，信行H股今早曾低見3.63元，最新報3.7元，跌7.7%。

【10:07】港股跌幅收窄至約百點

港股跌幅收窄，最新報20983點，跌105點，國指最新報7239點，跌59點，科指最新報4423點，跌48點。

【09:52】阿里跌幅收窄至2.5%

阿里（9988）跌幅收窄，最新報99.45元，跌2.5%。

港股方面，恒指最新報20968點，跌120點，國指最新報7227點，跌71點，科指最新報4405點，跌65點。

【09:42】恒指跌勢加劇至逾300點

阿里（9988）跌勢加劇，最新報92.9元，跌9%。

恒指最新報20743點，跌345點，國指最新報7124點，跌174點，科指跌177點，報4294點。

【09:36】阿里跌5.5%

阿里（9988）急挫，曾低見95元，最新報96.5元，跌5.5%。

恒指最新報20813點，跌275點，國指最新報7158點，跌140點，科指最新報4353點，跌118點。

【09:20】港股低開161點

恒指最新報20927點，低開161點，國指最新報7206點，低開91點，科指最新報4379點，跌91點。

科指股今早普遍上揚，美團（3690）高開1.1%，報173.9元，騰訊（0700）升0.4%，報379元，京東（9618）跌5.5%，報251元，小米（1810）低開5.1%，阿里（9988）低開2.1%，報100元。

至於重磅股滙豐（0005）平開。

中國平安（2318）平開。