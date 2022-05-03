金管局余偉文：近月部署防禦性工作　非美元資產比例輕微增加

金管局總裁余偉文出席立法會財經事務委員會會議時，匯報今年首季香港金融環境情況，以及首季外匯基金表現。

余偉文指，金管局在近幾個月落實不少防禦性工作，在整體資產配置方面，作出短期性調動。其中，在債券方面有將定息投資同浮息投資作出調動，但強調沒有設立特定目標額，視乎市場而定。

非美元資產比例輕微增加

他提到，根據2020年的年報，截至2020年底美元及港元資產佔外匯基金資產的90%，非美元資產則佔10%。余偉文稱，金管局即將公布2021年的年報，指比例大致不變，非美元資產錄得輕微增加。

對於港匯轉弱，金管局預期資金外流，銀行體系結餘將會減少。余偉文認為，結餘減少速度要視乎美國加息步伐、市場套息交易活動，以及港元實際供求，實際流出速度難以估計。

家庭負債佔GDP達93% 因經濟萎縮所致

近年家庭負債佔GDP比率持續走上，最新高達93%。余偉文回應指，雖然家庭負債比率增加，但趨勢開始平穩，而比率上升的原因主要因為過去出現經濟萎縮，從而令比率向上。

另外，他提到，本港家庭負債的主要部分來自物業按揭，而金管局一向對物業承造按揭的條件嚴謹，亦設有壓力測試，即使利率上升3%亦不會令供款額高於收入的60%。余偉文重申，加息環境之下，相信對本港家庭負債的影響仍然可控。