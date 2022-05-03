本港首季GDP預估下跌4%　遠遜預期　終止連續四季增長

政府統計處今日（3日）發布今年第一季的本地生產總值預先估計數字，根據預先估計數字，首季本地生產總值較上年同期實質下跌4%，而二零二一年第四季則上升4.7%。政府指，本地生產總值下跌是由於內部及對外需求均表現疲弱所致。

根據《彭博》綜合經濟學家所得預估中值，預料香港首季GDP按年下降1.3%。財政司司長陳茂波早前在發表預算案曾指，對今年首季經濟表現不樂觀，預料全年經濟實質增長2％至3.5％。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在今年第一季與上年同期比較實質下跌5.4%，而去年第四季則上升5.3%。

政府發言人表示，香港經濟在今年第一季面對巨大壓力。外圍方面，環球需求增長放緩，加上疫情對跨境運輸造成干擾，嚴重拖累出口表現。本地方面，本地第五波疫情及因而實施的防疫措施，嚴重打擊廣泛的經濟活動和經濟氣氛。

烏國局勢加劇對供應鏈干擾

根據預先估計數字，實質本地生產總值在今年第一季按年收縮4%，終止先前連續四季的按年增長走勢。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值下跌2.9%，上一季則幾無變動。

展望未來，環球經濟在短期內將繼續面對重大挑戰。通脹肆虐，促使主要央行加快收緊貨幣政策，為經濟前景帶來壓力。此外，烏克蘭的緊張局勢料會令國際能源和大宗商品價格維持高企，加劇對供應鏈的干擾，並打擊經濟氣氛。環球疫情的變化和中美關係的發展將繼續帶來不確定性。

恒生薛俊昇料下半年經濟表現較上半年佳

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示﹕「首季本港經濟收縮，反映了內外不同因素的影響。外圍方面，環球經濟增長放緩，加上供應鏈問題似乎再度加劇，令本港實質出入口下跌。本地方面，受之前疫情影響，消費及投資俱見轉弱。我們認為未來數季本港經濟前景依然面臨不少挑戰。環球經濟放緩或會持續，意味對外貿易貨量增長可能繼續轉弱。另外，主要央行加快加息，或會削弱企業投資意欲。不過，近期本港疫情轉趨穩定，加上政府推出消費券等刺激經濟措施，可望有助零售銷售市道有所好轉。我們預計下半年本港經濟表現會較上半年改善，但具體經濟復甦速度仍要視乎環球經濟情況、主要央行收緊貨幣政策速度及未來疫情發展而定。」