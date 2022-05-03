澳博今年首季經調LBITDA 4.7億元　按年增加48%

澳博（0880）公布截至今年3月底止首季業績，經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前虧損（LBITDA）為4.74億元，按年增加48.1%，LBITDA率為18.7%，較去年同期提高5.8個百分點。

公司又指出，期內應佔虧損為12.82億元，按年增加98.14%；博彩收益為23.5億元，按年減少2.6%。

在去年7月底，位於路氹的項目上葡京已開幕。公司指出期內該項目毛收益為2.71億元，包括博彩毛收益為1.56億元，非博彩收益為1.15億元。經調整開業前開支1.32億元後，經調整物業LBITDA約為2.16億元。

新葡京於2022年第一季度毛收益為5.92億元，博彩毛收益為5.51億元及非博彩收益為4,100萬元，於去年第一季博彩毛收益則為5.85億元及非博彩收益為3,600萬元。其經調整物業LBITDA為1.28億元，去年同期為1.43億元。

截至今年3月底，澳博錄得現金﹑銀行結餘﹑短期銀行存款及已抵押銀行存款為17.5億元，債項為228.11億元。公司又指出在今年2月28日，延長其銀團貸款融資的到期日至明年2月28日，預料在下個季度完成該等融資的再融資工作。