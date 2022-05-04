港股跌勢午後加劇至逾300點　國指險守7100點｜持續更新

美國聯儲局將於周四（5日）凌晨公布議息會議結果，目前市場人士普遍預期當局將會加息半厘。至於縮表則有機會最快在6月起進行。除了加息及有關縮表進程外，當局如何對未來經濟走勢作評估，亦是外界關注重點之一。在觀望情況主導下，三大指數波幅偏窄，惟悉數高收。至於今日港股表現，既受到外圍股市走勢左右，亦受到科網及金融股等重磅股表現影響。



【13:09】港股跌勢午後加劇

港股跌勢在午後加劇，最新報20790點，跌311點，國指最新報7112點，跌154點，科指報4257點，跌152點。

【12:42】港股半日跌近300點

港股走勢疲弱，半日跌近300點，險守20800點。

恒指收市報20820點，跌281點，國指跌141點，報7125點，科指報4272點，跌137點，成交額為418億元。

科技股仍處於弱勢，阿里（9988）跌4.1%，報96.2元，美團（3690）跌5.9%，報162.2元，騰訊（0700）跌3.3%，小米（1810）跌1.4%，京東（9618）跌4.2%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）跌4.4%，報57.75元，阿里健康（0241）跌5.4%，中生製藥（1177）跌1.5%。

內房股亦受壓，碧桂園（2007）跌3.1%，報5.37元，龍湖（0960）跌1.4%，惟潤地（1109）逆市揚1.1%。

金融股則走勢個別，平保（2318）跌1.8%，報51.2元，滙豐（0005）升1.9%，報50.75元，渣打（2888）升1.5%，報55.8元。

長和系逆市上揚，長和（0001）升1.4%，長建（1038）升1.1%。

【10:39】港股跌逾200點

港股跌勢加劇，恒指最新報20890點，跌211點，國指最新報7157點，跌109點，科指最新報4305點，跌104點。

內需及消費股表現疲弱，安踏（2020）跌4%，海底撈（6862）跌3.7%，報15.16元。

【09:53】港股跌幅擴至177點

港股跌幅擴大，最新報20924點，跌177點，國指跌91點，報7176點，科指跌95點，報4314點。

內房股普遍向下，碧桂園（2007）跌2.9%，龍湖（0960）跌1.4%，萬科（2202）跌2.9%，中海外（0688）升0.6%，潤地（1109）升0.4%。

【09:21】港股低開76點

恒指低開76點，報21025點，國指報7229點，低開37點，科指低開39點，報4370點。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）低開1.8%，報98.5元，美團（3690）跌1.8%，報169.3元，騰訊（0700）跌1.5%，小米（1810）平開。

進行新一輪回購的滙豐（0005）高開2%，報50.8元，另一大行渣打（2888）高開0.9%，報55.5元。

友邦（1299）低開2.1%，報76.15元。