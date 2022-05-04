Prenetics首季EBITDA創新高至1270萬美元

從事檢測業務及即將與新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛旗下SPAC Artisan Acquistion Corp.的Prenetics，公布截至今年3月底止首季業績。期內經調整稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為1,270萬元（美元‧下同），去年同期為1,250萬元，即按年增加約1.6%，收入增加60%至9,200萬元，兩者均創新高。

公司指出收入顯著增長，主要受市場對其診斷及基因服務的強勁需求推動。目前至今在全球進行超過2,200萬次新型冠狀病毒實驗室在家快速測。

公司又指出，期內錄營運虧損60萬元，去年錄營運利潤1,110萬元。公司解釋與股權價值上升而增加的非現金股份支付有關。

至於與Artisan Acquistion Corp.合併一事，公司指出擬議的業務合併登記聲明，已獲美國證券交易委員會（SEC）宣告生效，視乎若干先決條件獲達成或豁免，公司料於5月18日在納斯達克正式上市。

公司亦指出，已在東南亞及歐洲市場的遠程醫療及個性化護理領域識別潛在收購目標。