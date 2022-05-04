星展料人民幣不會重演2015年大貶值　仍有空間再降準減息

星展香港將內地今年GDP經濟增長預測，由5.3%下調至4.8%，星展銀行（香港）經濟研究部高級經濟師周洪禮指出，在內地疫情下，製造業表現續低迷，內需消費首當其衝，特別是上海。數據顯示，當地鐵路出行人數跌至接近0，令居民消費受到打擊。

對於人民幣匯率近日亦出現貶值壓力，他解釋指主要是由於美國在今年3月開始加息後，中美息差出現倒掛，亦即是美國國債息率高於中國同期國債息率，因此該行將會下調人民幣兌美元的預測，相信第三季人民幣兌一美元，有機會跌至6.8至6.85。

不過，他認為人民幣重演2015年大貶值的機會不大，原因是內地的外匯儲備水平充足，達到約3.2萬億元美元，相當於短期外債規模兩倍，亦等同內地13個月進出口貿易額規模，在國際標準下是足以支持匯率水平。同時，內地在2015年對人民幣匯率進行大規模改革，令到現時的貨幣錯配情況較當年有很大的改變，因此相信現時人民幣的貶值壓力較當時輕微。

對於內地上月人行下調存款準備金的幅度不及預期，亦無下調利率，相信是由於疫情現時仍未恢復下，企業及居民借貸增長有限。周洪禮指出，雖然去年中央已經減息和降準，不過效果未見顯著，數據反映近日借貸增長主要來自大型國企及短期貸款，企業及居民的中長線貸款表現仍然疲弱。

他相信官方機構會留待內地疫情穩定後，才再次加強貨幣寬鬆力度，以收事半功倍之效。相信今年人行仍有下調存款準備金率75點子的空間，利率方面貸款市場報價利率（LPR）料會再度下調20點子。