調查：逾半投資者料通脹持續超過一年　傾向買金、石油及股票

烏克蘭戰爭持續，瑞銀發表季度《投資者情緒調查》，顯示92%的高凈值投資者為烏克蘭戰爭對全球經濟和通脹上升的影響感到憂慮，超過一半的投資者認為通脹將持續12個月以上，許多人更傾向考慮購買黃金、股票和石油，而科技和能源仍然是當前市場環境中最具吸引力的行業。

調查指出，大多數投資者預計戰爭會對經濟產生負面影響，66%預期能源價格會上漲，而64%的投資者預計全球將出現更大的不穩定性，60%則擔心網路攻擊會增加，約一半受訪投資者認為市場波動率高於平時。

調查又指，由於地緣政治不穩定，材料成本上升，稅收增加，監管加強和供應鏈出現問題，企業家的擔憂在此季度有所增加。他們對自己的企業在未來12個月的發展信心下降了11個百分點。

針對亞太地區，亞洲投資者對其所在地區的股票市場未來6個月的前景及整個經濟保持樂觀，但計劃在未來6個月內增加投資的受訪者略為減少2個百分點。在中國，新冠疫情仍然是許多人關注的問題（45%），但在更廣泛的亞太地區，對疫情的擔憂已經由上季的51%，降低至47%。

是項調查訪問了全球14個市場2,500多名投資者和1,000名企業家。