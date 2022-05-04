NFT市場銷量急跌逾9成　馬斯克換「無聊猿」頭像：似乎可替代

《試當真》早前宣布發行NFT（Non-Fungible Token），令本港掀起一股對NFT的討論。近年NFT成為熱潮，不少藝人、藝術家等都推出自家的NFT項目。全球首富、特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk），似乎對NFT是否真的如名字所言般「不可替代」有保留。



馬斯克（Elon Musk） 於Twitter上，將個人資料圖片改為一張來自「Bored Ape Yacht Club」NFT 系列各種頭像所組合已成的圖片。據《CNBC》報道，受消息刺激，由「Bored Ape」（無聊猿）創作者 Yuga Labs 所推出的代幣 ApeCoin，在馬斯克頭像更改後的一個小時內飆升了19%。

目前尚未知道馬斯克是否購入相關NFT。蘇富比拍賣行副總裁Michael Bouhanna轉發馬斯克文章，指照片是他為蘇富比拍賣而製作，馬斯克未經允許使用該圖片作為頭像，希望他刪除，或註明來源。又指，將在獲得買家允許後，向馬斯克提供原始圖片。

@elonmusk as much I admire your work I’d like you to remove your pfp that I created for our Sotheby’s sale. Or you credit me 😂. Happy to send you the original file minted with the buyer approval 🫡 pic.twitter.com/e83ZyxWGH5 — Michael Bouhanna (@michaelbouhanna) May 4, 2022

NFT 旨在驗證於區塊鏈中，紀錄數字藝術到體育紀念品的所有權，有懷疑論者質疑，一般人不需要購買代幣，就可以輕易繼續於線上複製和分享相關內容。馬斯克的留言似乎亦認同，他道，「我不知道… 似乎有點可替代（I dunno … seems kinda fungible）」

I dunno … seems kinda fungible — Elon Musk (@elonmusk) May 4, 2022

《華爾街日報》：NFT市場正崩潰

其實近日市場亦開始出現對NFT炒風的反思。《華爾街日報》以「NFT Sales Are Flatlining Is this the beginning of the end of NFTs?」為題，直言NFT市場正在崩潰。

報道引用網站NonFungible的數據，本周NFT日均銷量下降到約1.9萬個，較去年9月份高峰時的約22.5萬個，下降了92%；上周NFT市場的活躍錢包數量，亦由去年11月的11.9萬個，下降到約1.4萬個，跌幅達88%。

報道認為，息口上升已經壓垮整個金融市場的高風險押注，NFT則屬於其中投機性最強的投資類別之一。