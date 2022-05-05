港股半日升137點　銀行股上揚　滙豐及渣打升1%｜持續更新

美國聯儲局今晨公布議息會議結果，一如市場人士預期，當局加息0.5厘，並宣布從下月1日起開展縮減資產負債表行動，首月縮減規模為475億美元。主席鮑威爾於記者會上指出，當局在未來2次議息會議，每次將加息0.5厘，並未有積極考慮加息0.75厘。受到有關消息刺激，美國三大指數均高收，其中道指飆升932點，為2020年11月以來最大升幅，反映科技股的納指升401點或3.2%。美股上揚亦帶動港股在美預託證券（ADR）高收，重上210000點。



【12:50】滬深股市半日高收

A股半日高收，上證中午收市報3080點，升33點，深成報11139點，升117點，滬深300報4037點，升21點，創業板則跌3點，報2315點。

【12:19】港股半日曾升逾400點

港股今早上揚，曾錄得逾400點升幅。中午收市報21006點，升137點，國指升56點，報7193點，科指升72點，報7337點，成交額596億元。

銀行股為今早焦點之一，滙豐（0005）升1%，報51.25元，渣打（2888）升1.2%，報56.4元，中銀（2388）升0.3%。

科技股方面，騰訊（0700）升0.2%，報369.2元，美團（3690）升3%，阿里（9988）升1.9%，京東（9618）升2.2%。

內需消費股方面，百威（1876）升7.1%，報21.05元，李寧（2331）升0.5%，海底撈（6862）升2.3%。

地產股方面，長實（1113）升1.5%，報54.8元，新地（0016）升1.3%，新世界（0017）升0.2%。

【09:50】京東及美團上揚

港股最新報21112點，升242點，國指最新報7224點，升87點，科指最新報4342點，升77點。

京東（9618）最新報247.6元，升3.3%，美團（3690）升4.4%。

今早已公布季績的百威（1876）上揚，最新報20.65元，升5%。

【09:38】A股假期後復市 上證轉升

A股在長假期後復市，上證指數低開後回升，最新報3062點，升15點，深成最新報10964點，跌57點，滬深300指數最新報4007點，跌8點，創業板指數最新報2260點，報59點。

【09:22】港股高開293點

恒指高開293點，最新報21163點，國指最新報7249點，高開111點，科指最新報4345點，高開88點。

科技股今早表現，騰訊（0700）最新報375.8元，高開2%，美團（3690）最新報170.4元，高開3.6%，阿里（9988）最新報99.5元，高開3.1%。京東（9618）昨日落實宣布合共派發20億美元特別息，最新報246.2元，高開2.8%。

聯儲局宣布加息0.5厘，銀行股今早表現，滙豐（0005）最新報51.7元，高開1.9%，渣打（2888）最新報56.15元，升0.7%，中銀（2388）最新報元30.25，平開。

對於息口敏感的地產股今早，新地（0016）最新報93.75元，升0.3%，長實（1113）最新報54.35元，升0.6%。

內需股方面，海底撈（6862）最新報15元，升1.4%。

【08:29】港股ADR揚300點

港股ADR高收，恒指ADR升300點，報21170點。

滙豐（0005）ADR折合收市報51.72元，較上日本港收市價高出0.97元或1.91%，中石油（0857）ADR收市報4.03元，高出0.11元或2.7%，騰訊（0700）收市報375.94元，高出7.54元或2.05%。