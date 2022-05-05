4月財新中國服務業PMI跌36.2 　不及市場預期

財新中國4月服務業活動指數跌至36.2，不及市場人士預期的40，有關數據更是自2020年3月以來新低。報告指出疫情影響加劇，服務業供需均回落，就業下降，企業成本壓力持續上升，市場樂觀度略有上揚。

財新智庫高級經濟學家王喆指出，4月局部疫情持續，製造業﹑服務業景氣度亦持續轉弱，服務業收縮更甚。市場需求承壓，外需惡化，供應鏈受阻，物流時間延長，積壓工作增加，工人返崗困難，通脹壓力持續，市場樂觀情緒低於長期平均水平。4月以來上海等局部疫情形勢仍嚴峻，對企業生產及群眾生活影響仍存在，物流不通暢尤為痛點。

王喆指出目前政策層面最緊迫工作是堅持「動態清零」既定方針不動攪摇前提，優化人員及物資流動，著力穩定產業鏈供應鏈。

此外受疫情影響較大的行業企業，應加大扶持力度，穩定市場預期。疫情下眾多企業員工﹑靈活就業人員﹑低收入群體收入下降﹑生活困難，政策層面應予以補貼。

從分項數據來看，服務業供需收縮幅度擴大，4月服務業經營活動指數﹑新訂單指數繼續在臨界點以下回落，均創下2020年3月以來新低。受訪企業反映，防疫措施收緊限制了經營活動，同時封控管理及出行限制嚴重影響到服務業客戶需求。同時外需繼續收縮，4月服務業新出口訂單指數降至2020年5月以來最低。