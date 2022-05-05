滙豐宣布最優惠維持5厘　渣打保持在5.25厘

撰文：張偉倫
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香港上海滙豐銀行今天（5日）宣布，本行最優惠利率將維持不變，保留在目前5%的水平。

渣打銀行（香港）宣佈，最優惠貸款利率維持不變於年息5.25厘。 港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

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