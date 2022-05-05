零售管理協會：港人釋放消費意欲　消費券帶動力較去年強勁

政府指今年3月份零售業總銷貨價值的臨時估計為238億元，按年跌13.8%，首季零售業總銷貨價值的臨時估計按年下跌7.6%。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，3月份本港疫情嚴峻，社交距離措施繼續約束市面人流和打擊消費氣氛，在去年低基數下錄得雙位數跌幅，表現不理想，對比疫情前的2019年3月水平更大跌四成。

對於4月政府發放消費券，謝邱安儀表示，消費券發放的首4日，受訪零售業均稱生意增長，當中銷售眼鏡、運動服飾、鐘錶珠寶零售業，生意超過四成至一倍增長，電器、健康產品、個人護理等類別生意亦超過四成至近一倍，主要是由於消費券派發金額增加、疫情緩和、市民釋放累積的購物意欲等。

謝邱安儀續稱，整體4月份，零售市道開始爆發力強，隨後逐漸回落，超過八成受訪零售商表示，在4月14日至4月20日期間，生意出現單位數至四成回落。對於是次政府派發消費券，大部分受訪零售商認為，相較上輪消費券，對零售業生意產生更強勁的帶動力，推動生意升單位數至低雙位數，惟超市認為有單位數跌幅，主要是較高基數所致。

謝邱安儀預計，5月零售市道較4月疲弱，不會出現太高增長，本港通關未有時間表，仍然困難，需要業主幫忙，會員反映上月廣泛減租的業主不足一成，52%商場業主向個別公司給予租金紓緩，但減租幅度相對低，而且覆蓋率有限， 有接近四成商場業主完全没有給予任何租金減免。