如果恒指近年沒有改革　現時指數會怎麼樣？｜伍禮賢

本月20日，恒指將迎來今年以來第二次成分股季度檢討。一年多前，恒指有限公司目標在今年年中將恒指成分股數目增加至80隻，惟從目前恒指成分股數目暫時66隻來看，未來一次性增加14隻的機會較小。也就是說，恒指有限公司當初定向的目標，或者未能實現。而這個情況，相信與近年新興經濟股份的發展新形勢有關。

事實上，近年恒指有限公司對恒指成分股進行一系列改革，從前期將同股不同權股份納入藍籌考慮範圍，到後期將成分股數目擴容，並加大對資訊科技、醫療健康等新興經濟股份的比重等。但隨著擴容的一些重點領域受到內地監管等影響，不少獲納入指數成分股的股價表現並不理想。可能跟不少投資者一樣，筆者亦好奇如果恒指近年沒有改革，那麼現時恒指究竟會處於什麼水平？

恒指近年較大的改革開始於2020年9月份，當時首先將阿里巴巴（9988）、小米集團（1810）及藥明生物（2269）納入藍籌，其中阿里巴巴、小米均為首次同股不同權股份獲納入。而再往後的2020年12月份，恒指成分股數目開始出現由當時50隻，逐步增加至現時的66隻。

阿里巴巴等新經濟股自2020年後， 獲納入恒指。（資料圖片）

未改革前金融股佔恒指比重近半

若以2020年9月份變動前50隻恒指成分股，作為現時指數成分股去看的話，還是比較容易看到區別。首先，當時單一成分股的比重最高仍可達至10%，這形成了滙豐（0005）、友邦（1299）、騰訊（0700）三隻股份合共已佔指數權重近三成；其次，由於除了騰訊外，未有其他大型科技股納入指數，因此金融類別股份總體權重佔比超過48%，幾乎佔據半壁江山。

而如果2020年9月前的成分股一直維持至今，按照這段期間50隻股份的股價變動，以及按照當時權重去計算的話，恒指本周三（4日）的收市點數大約為25500點，而恒指當日實際收於20869點，差距超過4,000點。當然這個計算只是簡單推算，因為如果50隻成分股如果真的一直維持至今，其每隻股份佔指數的比重會一直處於動態變化之中，而上述過程則省略此變化因素。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份