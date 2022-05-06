港股跌逾600點　失20200點關　藍籌股近全軍盡墨｜持續更新

美股周四急瀉，納指單日大跌4.99%，為近兩年最大單日跌幅。道指亦跌逾千點收市，標普500指數跌幅達3.5%。

受累於美股情緒悲觀，中概股亦告急瀉，納斯達克金龍指數大跌7.7%，。至於恒生指數ADR收報20283點，跌509點或2.45%。



【10:40】港股失20200點關

恒生指數失守20200點關，跌幅超過600點，成交額逾400億元。

藍籌股幾乎盡墨，僅領展（0823）、中海油（0883）錄升幅。

內地消費板塊普遍下挫，潤啤（0291）、百威亞太（1876）跌6%；海底撈（6862）跌5.9%；九毛九（9922）同挫逾5%。

汽車股普遍捱沽，蔚來（9866）跌幅擴大，跌超12%；小鵬汽車（9868）跌近一成。

【09:20】恒指低開506點

恒生指數開報20287點，裂口低開506點，或2.44%。

重磅股皆向下，滙豐（0005）跌2.8%；友邦（1299）挫2%；騰訊（0700）跌3.7%；阿里巴巴（9988）更跌近半成。

美國證券交易委員會 （SEC） 5月4日再將88家中國企業納入自美國證交所「預除牌名單」，包括京東（9618）、拼多多、網易（9999）和嗶哩嗶哩（9626）等中概股均入列。京東今低開4%；網易跌2%；B站低開6%。