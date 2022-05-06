景順：在港上市中國股票估值便宜　互聯網企業存32%折讓

景順（Invesco）發表聯儲局加息對亞洲股市的影響和中國最新政策展望，首席投資總監Mike Shiao表示，短期內中國將維持動態清零政策，能夠在可持續經濟增長和維護人民健康之間取得平衡。

Mike Shiao稱，看到政府傾向強調支持經濟穩定增長的立場。民營企業，尤其是科技、平台和基礎設施領域的民營企業，可以借助政策支持，通過消費券等舉措拉動內需。

中期內，該行將繼續關注外部驅動因素的影響，例如聯儲局加息和縮表步伐，以及中國ADR事宜的發展。該行認為，在港股上市的中國股票的估值相對低於美國市場，這些公司受到結構性增長動力的支持。例如，與美國互聯網公司相比，中國互聯網公司有32%的折讓，顯示出相對便宜的估值，尤其是在中國當局最近的積極發展之後，目前更具吸引力。

對於聯儲局宣布加息半厘對亞洲股市的影響 ，該行提出，在之前六個美聯儲加息週期中，MSCI 亞洲（日本除外）指數的走勢並不一定像坊間普遍看法一樣走向。相反，亞洲股市在1988年至1989年、2004年至2007年和2015年至2018年的加息週期中平均上漲 20%。