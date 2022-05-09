上證指數午後轉跌 失守3000點 人民幣離岸價跌穿6.76｜持續更新
撰文：張偉倫
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今日為本港佛誕補假，港股休市一天，亞太區股市其他股市則如常交易。受到近期美股走勢波動衝擊，亞太區股市表現亦較失色。
【14:00】人民幣跌幅加大
人民幣貶值幅度擴大，離岸價跌穿6.76，最新穀6.7639，跌481點子；在岸價最新報6.7225，跌560點子。
【13:37】日股跌逾300點
上證指數午後轉跌，報2991點，跌10點，深成最新報10731點，跌78點，滬深300最新報3863點，跌44點，創業板最新報2224點，跌20點。
日本股市跌694點，報26354點，韓國股市報2608點，跌35點，台股跌322點，報16086點。
【11:53】A股半日表現平平
A股半日表現平平，上證升不足1點，報3001點，深成中午收市報10782點，跌27點，滬深300指數報3883點，跌25點，創業板跌7點，報2237點。
【11:05】日股跌勢曾擴大
日本股市跌勢一度擴大至逾600點，最新報26411點，跌592點，台灣股市最新報16108點，跌300點，韓國股市最新報2618點，跌25點。
【09:59】上證上演3000點攻防戰
日本股市挫逾500點，最新報26445點，跌558點，台灣股市跌265點，報16143點，韓國股市跌20點，報2624點，澳洲股市羨104點，報7101點。
內地股市方面，上證指數續上演3000點攻防戰，最新報3008點，升6點，深成最新報10821點，升11點，滬深300最新報3901點，跌7點，創業板指數最新報2246點，升1點。