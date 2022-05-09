人行統計司前司長盛松成料內地次季經濟受疫情影響　增長降至2.1%

內地多個城市發現新冠肺炎個案，其中作為金融﹑商業及製造業中心的上海，更因為疫情嚴峻從3月底起逐步實施封控措施。外界關注內地疫情對經濟的衝擊。人民銀行統計司前司長盛松成於《中國證券報》撰文指出，今輪疫情對經濟的影響主要集中於第二季，預料季內經濟增長將放緩至2.1%左右，上半年經濟增長約3.5%。

盛松成指出，若供應鏈停擺時間過長，眾多小微製造業企業生存將受到嚴重威脅，同時全球供應鏈可能加速調整，均會在一定程度上削弱內地的競爭優勢。

他指出原材料價格上漲﹑人民幣貶值等均會增加內地製造業企業成本，本輪疫情又會影響內地內需恢復情況。同時需要對製造業外移更為警惕。上海製造業樞紐停擺時間愈長，便更不利內地製造業，消費復蘇亦會更緩慢。

籲加快落實積極財政政策措施

對於內地堅持動態清零的防疫措施，盛松成指出為實現全年經濟社會發展目標，須在亳不放鬆疫情防控的同時，積極落實有關政策措施。

他亦提出多項措施，包括確保交通物流暢通﹑確保重點產業鏈供應鏈﹑全面加強基礎設施建設﹑繼續適度調整房地產調控﹑支持平台經濟健康發展﹑保持政策的連續性及穩定性等。

盛松成指出應加快落實積極的財政政策，並綜合內地及境外形勢，用好各類貨幣政策工具，可更注重數量型工具的使用。經過本輪疫情過後，受短期供需關係影響，物價可能面臨上升壓力，應高度重視民生關切。