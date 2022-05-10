恒指跌勢再次擴大至逾400點　科指險守3900點｜持續更新

加息陰霾，加上經濟前景轉差，美股弱勢不止。隔晚美股又大插，道指收市瀉653點，而納指重挫4.29%。同時，美國10年期債息一度衝上3.2厘，而美元指數升至104的20年高位，也不利股市。



【14:25】港股跌幅再次擴大

恒指跌幅再次擴大，最新報19594點，跌407點，國指報6647點，跌161點，科指報3905點，跌130點。

【13:45】港股跌幅收窄

港股跌勢在午後收窄，恒指最新報19635點，跌366點，國指報6664點，跌145點，科指報3918點，跌117點。

美團（3690）跌3.2%，報152元，騰訊（0700）跌2.1%，滙豐（0005）跌1.8%，友邦（1299）跌0.7%。

【12:00】中午收跌565點

恒生指數中午收報19436點，跌565點或2.83%，成交額達842.58億元

碧桂園（2007）及碧服（6098）雙雙急跌12%，暫時為表現最差藍籌。有傳碧桂園（2007）在成都、福建等多地的監管帳戶已被凍結，其後碧桂園發聲明指，是該公司在福建的參股項目發生「客訴」，目前涉及項目事宜已解決，相關監管措施已解除。

恒生科指半日跌4.7%，報3846點，其中華虹半導體（1347）半日跌13.78%。外電報道指，美國商務部擬擴大對華半導體製造設備禁令，考慮禁止美國公司向中國公司出售先進芯片製造設備。

【10:15】 A股轉漲

A股三大股指盤中轉漲， 創業板指低開高走，現漲幅擴大至1%。

風電設備、國家大基金持股、半導體板塊漲幅較大，惟煤炭開採、航運等板塊則走弱。

【09:49】 恒指跌逾3%

恒指早段維持跌勢，恒指現挫673點或3.37%，報19328點；國指挫273點或4.02%，報6535點；科指挫219點或5.44%，報3816點。大市成交額291億元。

京東瀉12%，成表現最差藍籌股，另外比亞迪及碧服分別瀉9.09%及8.23%。

蒙牛﹙2319﹚、阿里巴巴﹙9988﹚、阿里健康﹙0241﹚及美團﹙3690﹚齊瀉逾7%。

跌市下藍籌股中，僅創科﹙0669﹚升0.37%。

【09:22】 恒指低開3.51%

恒指開報19300點，插水701點或3.51%：科指開報3796點，插239點或5.93%。至於國指，則開報6561點，插水294點或4.32%。

ATMXJ全部下插，阿里巴巴﹙9988﹚、騰訊﹙0700﹚、美團﹙3690﹚、小米﹙1810﹚及京東﹙9618﹚分別低開7.58%、4.93%、5.4%、7%、4.41%及12%。

國際油價偏軟，三桶油受壓，中海油﹙0883﹚及中石油﹙0857﹚低開逾6%。

【08:30】日股挫近2%

亞太市場今早開市普遍下挫，日經225指數現跌501點或1.92%，失守26000點關口，創3月16日以來新低，而澳洲標普200指數、韓國綜合指數早段一度跌逾2%。

美股收市，道指報32245點，跌653點或1.99%；標指挫3.2%，報3991點；納指瀉4.29%，報11623點。而港股ADR指數也弱勢，按比例計算，收報19254點，大挫747點或3.88%。

另一邊廂，美元指數一度高見104.12，是2002年12月以來最高，現回落至103.736。