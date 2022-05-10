再有Big4「跳船」　畢馬威辭任陽光100中國核數師

今年多家內房企業無法如期公布業績，再有會計師行「跳船」，辭任房企的核數師。陽光100（2608）宣布，畢馬威會計師事務所已辭任公司核數師，自今年5月7日起生效。

畢馬威於其信函中表示，在其對集團截至去年底止的年度之綜合財務報表進行審計相關的風險評估中，確定了一些需要解釋及╱或支持文件的事項。這些事項關於來自指定主體的應收款、逾期借款、債券違約、交叉違約及公司持續經營能力的重大不確定性。集團管理層尚未提供所要求的資料、解釋及╱或相關支持文件，該等事項仍未解決。因此，畢馬威無法進一步對集團全年業績進行審核。

公司指，由於中國內地的COVID-19疫情防控措施、 公司人員變動及中國房地產行業整體下行趨勢，公司需要時間取得主要有關其債務的資料（包括延期及結算安排）；及作出會計估值，主要包括對存貨及投資物業等資產的價值估計。

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，中審眾環（香港）會計師事務所已獲委任為公司核數師，自今年5月7日起生效，以填補畢馬威辭任後之臨時空缺，任期直至公司下屆股東週年大會結束為止。

陽光100自今年4月1日起於聯交所停牌，並將繼續暫停買賣直至另行通知。