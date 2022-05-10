貝萊德放棄「超配」中國市場　原因是其防疫封控措施及中俄關係

《彭博》報道，美國投資管理公司貝萊德（BlackRock）放棄對中國市場的看漲立場，原因是其防疫封控措施危及中國的經濟成長，引發當地股市大幅下挫。

報道指，貝萊德旗下策略師在周一的報告中寫道，該公司此前對中國資產持「適度超配」看法，因為具吸引力的估值彌補風險因素。但由於中國的防疫政策正造成越來越嚴重的影響，貝萊德最新表示「為遏制疫情而採取的大範圍封控舉措正導致中國成長前景迅速惡化，使得我們改變了立場」，建議對中國股票和債券採取中性立場。

貝萊德認為，中國嚴厲的防疫政策使上海等許多城市陷入封控，對經濟造成巨大影響。去年10月，貝萊德策略師對中國市場轉為適度看好，將中國股票評級上調至「超配」，理由是該國逐步放鬆貨幣和財政政策以應對經濟放緩將有助於提振市場。

另外，自俄烏戰爭爆發以來，全球投資者也在撤出中國資本市場，因為擔心北京可能被捲入美歐對俄羅斯發起的經濟制裁戰。貝萊德策略師的報告指，「我們看到對北京與莫斯科關係的地緣政治擔憂越來越甚，這意味著外國投資者可能會面臨更大壓力，在監管或其他因素之下避開中國資產。」。