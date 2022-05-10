中證監副主席﹕內地經濟穩中向好趨勢不變　市場槓桿資金規模有限

《央視新聞》報道，證監會副主席王建軍指出，從歷史經驗來看，外資有進有出屬正常，近期外資流動和交易情況並無出現根本性變化。從結構上看，今年以來配置型﹑長線資金保持淨流入。這表明外資看好A股的長期投資價值，也反映外資對中國經濟長期向好的信心，相信會有更多的投資者看到機會。總的看，中國資本市場對外開放穩妥有序﹑風險可控，未來證監會將會推出更多擴大開放的務實舉措。加強開放條件下的監管能力建設，深化與境外監管部門合作，加強與國際投資者溝通，為資本市場高水平開放建構良好的﹑可預期的國際環境。

王建軍指出，各類風險因素對A股市場的影響是客觀存在的，但影響是可控的，市場穩定運行是有堅實基礎的。從基本面看，近一段時間物流及產業鏈供應鏈有正有序有力恢復，中國經濟穩中向好的趨勢沒有改變。從政策面看，「穩增長」的效應正在加速顯現，房地產﹑平台經濟﹑規範及引導資本健康發展等方面的積極信號，有利於穩定各方面預期。

王建軍指出目前市場槓桿資金規模有限﹑風險可控，公募基金總體是淨申購，並無出現集中申購，堅信短期波期不會改變中國資本市場長期向好的大趨勢。資本市場投資要堅持價值投資﹑長期投資，要風物長宜放眼量。堅持市場化﹑法治化﹑國際化的改革方向，著力穩預期﹑穩市場主體﹑穩資金面﹑穩市場行為，持續鞏固市場平穩運行的基礎。