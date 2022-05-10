瑞銀：看好中概股龍頭企業　未來2至3年有望實現中雙位數增長

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表最新報告，該行認為整個亞洲經濟在第二季見底後，將在下半年回升。中長期而言，瑞銀看好中概股龍頭企業，在未來兩至三年盈利有望實現中雙位數增長的前景下，其估值頗具吸引力。

瑞銀認為，亞洲預期已久的中段調整終於開始，而前景將出現令人鼓舞的跡象。中國經濟將在下半年反彈，從而提振股市表現，而通膨即將見頂，對固定收益將產生積極影響。

在該行的基準情景下，政策將強而有力且更加快速地回應。而在下行情景中，該行預計政策力度還會再加大，有助於下半年經濟從第二季的低點回升。

瑞銀預計，未來中國將加大財政支出、減稅降費和地方政府債券發行的力度。其他支持性政策可能包括對受疫情衝擊的部門/家庭給予救濟，例如提供現金補貼、延長房貸還款期限、降低租金和減稅/降費等。

在上行情景中，瑞銀預計生產和出口將好於預期，投資具韌性， 消費在下半年回升，房地產銷售在下半年實現正增長。

整個亞洲由於政策支持以及防疫限制影響逐漸消退，該行預期經濟在第二季見底後將在下半年回升。中長期而言，看好中概股龍頭企業，在未來兩至三年盈利有望實現中雙位數增長的前景下，其估值頗具吸引力。

資產配置方面，瑞銀建議在此動盪時期增加對沖，以防範中國經濟下滑幅度超過預期。