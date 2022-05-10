美股．持續更新｜道指高位回軟 一度倒插逾350點
撰文：張偉倫 蕭通
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投資者趁低吸納，美股周二早段曾造好，道指一度升超過500點，但隨後回軟，升幅逐漸蒸發，一度倒插逾350點。
【00:52】道指升幅全蒸發
道指倒插，最新報31,946點，跌299點或0.93%，；標指報3,968點，跌22點或0.57%；納指報11,627點，升4點或0.04%。
【22:29】道指升幅收窄
道指升幅收窄，最新報32444點，升199點，標普指數最新報4034點，升42點，納指升209點，報11829點。
電動車生產商Tesla最新報804.88美元，升2.3%，蘋果升2.4%。
石油生產商埃克森美孚升2.7%。
【21:45】美匯轉弱
美元兌多種主要貨幣回落，美元兌日圓最新報130.1，跌0.21%，英鎊兌美元最新報1.2333，升0.01%，澳元兌美元最新報0.6968，升0.23%，美元兌加元最新報1.2979，跌0.25%，歐元兌美元最新報1.0577，跌0.04%。
港匯方面，今日曾再次觸及7.85，最新報7.8498。
【21:37】美股早段上揚逾400點
美國股市周一（9日）大跌653點，今日（10日）出現反彈，道指早段彈升444點，最新報32689點，標普指數最新報4049點，升59點，納指報11852點，升229點。
歐洲股市方面，德國DAX指數最新報13678點，升297點，英國富時指數報7293點，升77點，法國CAC指數報6187點，升101點。