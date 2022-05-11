恒指低開高走　倒升近300點試補裂口　中概股普遍拉升｜持續更新

周二美股先高後低，道指開盤初段曾漲逾500點，及後持續回軟，盤中一度倒跌逾300點。最終道指收報32160點，跌84點或0.26%；納指及標指分別升0.98%及0.25%。至於反映中概股的納斯達克金龍指數跟隨納指造好，收漲1.8%。



【10:22】中概股上揚

中概股持續拉升，再鼎醫藥（9688）漲超15%，理想汽車（2015）漲近10%，百濟神州（6160）漲超6%，嗶哩嗶哩（9626）漲超5%，華住集團（1179）、小鵬汽車（9868）漲近5%，網易（9999）漲超4%。

【10:10】恒指倒升近300點

恒生指數最新倒升近300點，暫時高見19912點，接近收復上日的下跌裂口，成交額突破300億元。

多隻藍籌股升幅超半成，其中吉利（0175）升逾7%。吉利日前宣布入股雷諾韓國合資車企，並公布4月銷售數據。

CRO板塊普遍造好，藍籌藥明生物（2269）亦漲逾7%，報53.05元。

【09:20】港股低開121點

恒生指數今早開報19511點，跌121點或0.62%。

ATMXJ全線向下，騰訊（0700）跌幅最少，挫0.47%，開報339.6元。阿里巴巴（9988）表現較弱，低開2.67%，報83.7元。

永利澳門（1128）首季虧損擴大至1.9億美元，今高開0.9%，報4.5元。

新銳醫藥（6108）漲近15%，昨日收盤跌超46%。