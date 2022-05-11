恒指重上兩萬關　美團、藥明漲一成｜持續更新

周二美股先高後低，道指開盤初段曾漲逾500點，及後持續回軟，盤中一度倒跌逾300點。最終道指收報32160點，跌84點或0.26%；納指及標指分別升0.98%及0.25%。至於反映中概股的納斯達克金龍指數跟隨納指造好，收漲1.8%。



【1３:２３】港股曾重上兩萬點

港股午後升幅擴大，一度重上兩萬點。恒指現升362點或1.85%，報19996點；國指現升181點或2.73%，報6840點；科指升199點或5.11%，報4105點。大市成交額751億元。

美團﹙3690﹚及藥明生物﹙2269升逾一成，成表現最佳藍籌。比亞迪﹙1211﹚亦升8.6%。

另外，舜宇光學﹙2382﹚、吉利﹙0175﹚、阿里健康﹙0241﹚升逾7%。

【12:00】中午收漲337點

恒指中午收報19971點，升337點或1.72%，成交額僅660億元。

藥明生物（2269）半日升一成，報54.3元。

美團（3690）為ATMXJ之中表現最佳，升逾8%，報164.2元。

比亞迪（1211）亦漲逾7%，報231元。據報比亞迪工作人員聲稱，尚未收到長沙比亞迪的停產信息，相關政府部門也反饋「暫無需要發布的信息」。

【10:22】中概股上揚

中概股持續拉升，再鼎醫藥（9688）漲超15%，理想汽車（2015）漲近10%，百濟神州（6160）漲超6%，嗶哩嗶哩（9626）漲超5%，華住集團（1179）、小鵬汽車（9868）漲近5%，網易（9999）漲超4%。

【10:10】恒指倒升近300點

恒生指數最新倒升近300點，暫時高見19912點，接近收復上日的下跌裂口，成交額突破300億元。

多隻藍籌股升幅超半成，其中吉利（0175）升逾7%。吉利日前宣布入股雷諾韓國合資車企，並公布4月銷售數據。

CRO板塊普遍造好，藍籌藥明生物（2269）亦漲逾7%，報53.05元。

【09:20】港股低開121點

恒生指數今早開報19511點，跌121點或0.62%。

ATMXJ全線向下，騰訊（0700）跌幅最少，挫0.47%，開報339.6元。阿里巴巴（9988）表現較弱，低開2.67%，報83.7元。

永利澳門（1128）首季虧損擴大至1.9億美元，今高開0.9%，報4.5元。

新銳醫藥（6108）漲近15%，昨日收盤跌超46%。