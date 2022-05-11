滙豐投資管理：Stay Invested！　現金勢跑輸通脹　留意周期股

今年港股美股均見明顯下行壓力，滙豐投資管理高級市場策略師歐維鈞認為，今年市況雖然不穩，但參考以往的波動市，以及考慮到高通脹的環境，滙豐投資管理建議持續投資（Stay Invested），在現金與非現金之間，不應傾向現金，因為現金會跑輸通脹。

他提到，即使在加息環境下，增長股表現未如理想，但一些價值股或周期股卻有投資機會，建議留意銀行、能源、必需消費、公用事業等板塊。而強積金選擇亦應傾向更多元的組合基金，更加分散投資風險。

歐維鈞認為，市況波動的主要是市場憂慮美國出現滯縮及地緣政治等衝擊，但他相信美國今年出現通縮的機會不大，原因是通脹的成因是供應鏈問題，他預期供應鏈短缺有可能在短時間解決，屆時通脹水平回落，不至於造成滯漲。

滙豐強積金成員更偏好港股

至於滙豐強積金最新發布「2022 年度僱主及僱員強積金服務滿意度調查」，調查發現表現最佳的三隻外國及環球基金，未有受到本港成員重視，反而大多投入回報較低的保守基金。

滙豐強積金近五年最好表現的三種基金分別是智優逸北美股票追蹤指數基金、北美股票基金，及環球股票基金；五年回報率分別為93.93%、87.22%、63.89%；資產比重分別僅佔3.3%、6.4%、1.4%。

相反，回報率較低的貨幣市場保守基金和恒指基金，卻最受成員歡迎，五年回報為1.9%和2.3%，資產比重高達15.3%和14.8%。

滙豐香港退休金客戶體驗及市場推廣主管陳曉媛表示，留意到三種表現較佳的基金都只有小部分成員選用，成員大部分偏好港股市場，或因有本地因素的偏見所致。陳曉媛藉此提醒成員，不應過份集中投資單一市場或投資產品，應該更加分散、平衝地投資。