封控措施拖累經濟　瑞銀料中國GDP增長回落至5%以下

新冠疫情在中國蔓延，中央政府於上海等地實施封控措施逾月。惟有分析認為，嚴厲的封控措施或會令經濟受到拖累，世衛總幹事譚德塞亦罕見對中國防疫政策發表負面意見，指「動態清零」不可持續，必須適時作出改變。

料中國下半年「開關」

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆認為，封控措施為內地整體經濟帶來挑戰，因此下調今年中國GDP增長預測至5%以下；惟政策支持力度加大，或助下半年經濟增長，從第二季的低谷復甦。

瑞銀稱，中國政府表示，將繼續實施動態清零政策，以達到早期控制疫情的目標。封控措施對消費的衝擊大於對生產和投資，更預料下半年對完成疫苗接種的旅客重開邊境。

下調今年MSCI中國指數盈利增長

另外，瑞銀下調今年MSCI中國指數盈利增長預測2個百分點至11%，以反映三大行業增長或放緩：通信服務、可選消費和工業，於近期市場震盪之際，瑞銀持續建議增加週期和價值股配置，同時也看好準備進行或已進行股票回購的公司。

債券方面，隨著投資級債券收益率升至4.7%以上，預計需求將有所恢復。在利率波動的環境下，瑞銀偏好短存續期（久期）投資級債券。鑒於中國疫情形勢以及美聯儲局內的鷹派傾向，預料短期內人民幣兌美元將走軟。未來幾天或幾週，美元兌人民幣或升至6.55；建議美元投資者對沖其人民幣多頭倉位。

至於科技股， 瑞銀將今年全球科技行業盈利增長預測，從14至15%下調至12至13%建議投資者增加對優質科技公司的配置，並看好享有強勁自由現金流收益率和較高股東收益率的股票。