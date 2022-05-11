中國平安︰參與制訂中國首個ESG披露標準　6月1日起實施

中國平安(2318)公布，中國企業改革與發展研究會發布中國首個ESG披露標準-《企業ESG披露指南》團體標準。該標準由中國企業研究會、中國平安等數十家企業共同參與制訂，將於6月1日起正式實施。

該集團稱，近年來，中國市場ESG意識逐步覺醒，企業的ESG訊息披露需求愈見旺盛，但國際上通用的ESG評級標準很難與中國國情相匹配。《企業ESG披露指南》團體標準以中國相關法律法規和標準為依據，結合中國國情，從環境、社會、治理3個方面構建企業ESG披露指標體系，為企業開展ESG披露提供基礎框架，明確了披露原則、披露指標、披露要求與應用、責任與監督，適用於不同類型、不同行業、不同規模的企業，可指導中國企業進行ESG治理實踐和訊息披露，也可作為企業自我評價和第三方評價的參考依據。

中國平安又稱，參與了披露框架的起草，積極貢獻自身在ESG領域的實踐經驗，將自主研發的CN-ESG評價體系框架融入到披露標準中，為企業ESG訊息披露提供規範化、標準化、科學化的參照。同時，中國平安對國際標準的覆蓋情况、中國特色的指標設置、行業適用性、評分標準設定等內容提出建議，加速內容的豐富與完善，進而推進該標準的實施與落地。