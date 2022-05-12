港股午後跌443點　失上日低位　碧桂園京東挫逾7%｜持續更新

美國三大指數再度下挫，納指再瀉3%，道指及標指分別挫1%及1.65%。至於反映中概股表現的納斯達克金龍指數則跌2.5%。恒指ADR收報19409點，較上日港股收市價低出415點。



【13:５0】跌幅擴大至近５００點

港股午後跌勢加深，挫逾400點。恒指現報19381點，跌443點或2.24%；科指報3866點，挫152點或3.79%；國指報6589點，挫180點或2.67%。大市成交額728億元。

碧桂園、京東挫逾7%。阿里、瑞聲及小米亦挫逾半成。

【13:20】跌幅擴大失早市低位

恒指最新跌逾350點，跌穿早上低位及上日低位，盤中暫時低見19463點，成交額僅646億元。

內房股跌勢加劇，碧桂園﹙2007﹚再插近8%，碧服（6098）亦跌逾3%。

據報全國政協將召開「數字經濟」專題協商會，據悉包括百度等在內的大型民營企業的負責人下周將會出席，市場關注是否會有具體政策出台。科技股未見回穩，京東跌幅擴大至6.7%，阿里亦插5.4%；有傳有份參與會議的百度亦跌逾4%。

【12:10】科指再失4000點關口

港股盤中一度瀉約300點，中午收市前收回部份失地。恒指收報19615點，跌208點或1.05%；國指報6684點，跌85點或1.26%；科指失守4000點大關，報3959點，跌59點或1.48%。半日成交額577億元。

人民幣偏軟，加上內房債務問題再發酵，內房股捱沽，碧桂園﹙2007﹚瀉5.59%，成表現最差藍籌股。另外，中海外﹙0688﹚及潤地﹙1109﹚分別跌2.83%、0.6%。

科技股壓力未減，京東、阿里、小米分別瀉5.18%、3.45%及3.09%。至於騰訊及美團，則跌0.62%及0.25%。

異動股方面，君實生物﹙1877﹚盤中曾飆近9%，收升6.5%，據報旗下新冠口服揭盲在即。

【10:10】港股跌幅收窄

港股跌幅收窄，最新跌約152點，報19672點，成交額約300億元。

A股三大指數已轉跌為升，暫漲約0.2%。

受惠油價反彈，「三桶油」支撐大市，中海油（0883）升1.7%；中石油（0857）升2%；中石化（0386）暫時無升跌。

【09:20】港股低開267點

恒生指數開報19556點，跌267點，成交額20.57億元。

成份股方面，ATMXJ再捱沽，跌幅介乎1.8%至4.4%。

回港中概股繼續受壓，再鼎醫藥（9688）急跌近一成半，報21.2元。「蔚小理」三大造車新勢力各跌7%至9%。網易（9999）跌2%；百度（9888）跌4%。