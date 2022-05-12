維他奶盈警　預告截至3月底財年股權持有人綜合虧損最多1.72億

維他奶（0345）盈警，預料在截至今年3月底止財政年度，錄得股權持有人應佔綜合財務業績將虧損金額介乎1.51至1.72億元。上一個財政年度則錄得5.48億元應佔溢利。

公司指出在截至去年9月底的中期業績中，已提及於財年第二季在內地銷售曾錄得顯著下跌。及後於財政年度下半年，於內地銷售大幅回升，因此與財年上半年相比，跌幅已大幅收窄。

至於在香港﹑澳洲及新西蘭，以及新加坡等市場，在核心業務及創新產品穩健表現支持，收入在整個財年均見增長。

公司又指出縱使在財政年度下半年，盈利按年倒退，惟幅度已較財年上半年收窄。

料2022至23財年盈利回升

公司又指出截至3月底財年股權持有人應佔綜合財務業績預料錄得虧損，主要受到去年夏天旺季月份於內地市場銷售顯著下跌，而年內從政府獲得與新冠肺炎的補貼為1,980萬元，上一個財政年度為2.25億元。作為實現生產創新計劃一部份，將深圳廠房遷至東莞現代化廠房產生較大的非經常性開支及資產減值。

公司表示透過強化產品創新﹑廣告宣傳及推廣投資﹑高效的市場發展策略及銷售，同時加強與消費者溝通，預料在2022至23年財政年度銷售及盈利將持續回升，並回復按年盈利增長。