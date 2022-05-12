金管局12小時內第二度接錢涉40.8億元　銀行體系結餘將降至3319億

港元再度觸及7.85弱方兌換保證之餘，金管局再次從市場承接港元沽盤，更是在約12小時內，第二度入市買港元，以捍衛聯繫匯率制度。

金管局於香港交易時段從市承接總值5.2億美元的港元沽盤。隨著金管局再次從市場承接港元沽盤，銀行體系結餘將會縮減，預料至本月16日（下周一），銀行體系結餘將減少40.82億元至3,319.23億元。

金管局在今早清晨，從市場港元弱勢承接15.86億港元沽盤，為2019年3月以來再次入市。

該局稱，港元於5月11日紐約交易時段觸發了金管局7.85港元兌1美元的「弱方兌換保證」。根據聯繫匯率制度的設計，港元匯率按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。當港元匯率觸發「弱方兌換保證」，金管局會應銀行要求以7.85兌換保證水平買港元沽美元，資金流出港元體系，港元拆息上升的壓力增加，有助抵銷套息交易的誘因，讓港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內，這亦是聯匯制度設計之下的正常操作。金管局補充，聯繫匯率制度實施接近四十年以來經歷過多次經濟周期，一直行之有效。該局亦會一如以往密切監察市場情況，繼續維持貨幣及金融穩定。