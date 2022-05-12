中芯首季按年多賺182%至4.5億美元　料第2季收入按季增最多3%

中芯國際（0981）公布截至今年3月底止首季業績，歸屬於上市公司股東淨利潤為28.43億元（人民幣‧下同），按年增加175.5%，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為25.98億元，按年增加283%。

公司又指出，期內收入118.54億元，按年增加62.6%。

若以美元計算，期內以入為18.41億美元，按年增加66.9%，按季增加16.6%；毛利為7.5億元，分別按年及按季增加35.7%及200%。毛利率為40.7%，按年增加18個百分點，按季提高5.7個百分點。擁有人應佔溢利4.47億美元，增加181.5%。

公司指出期內收入及毛利率保持增長，其中毛利率超過指引，與疫情原因促使公司將部份工廠年度維修延後，以及疫情對深圳及天津工廠影響較預期低。

預算全年資本開支50億美元

公司預期在今年第二季，由於部份工廠年度維修延後至季內，加上疫情對位於上海的廠房產能利用率的短期影響，預料銷售收入按季增長1%至3%，毛利率範圍介乎37%至39%。

公司亦表示，期內資本開支為8.69億美元，全年預算資本開支為50億美元，用於持續推進原有廠房擴建及3個新廠房項目。

公司指出基於上半年的成長預期，隨著產能逐步釋放，若外部條件無重大不利變化，預料今年全年銷售收入增長增速會較代工行業平均值為佳，毛利率亦會較年初預期理想。