美股．持續更新｜道指倒跌逾400點　蘋果再重挫4%

【01:50】道指跌幅擴大至逾400點

道指報31,406點，跌427點或1.34%；標指報3,883點，跌51點或1.3%；納指報11,215點，跌149點或1.31%。

波音重挫5.1%；蘋果跌4%，險守140美元；美國運通亦跌近4%。家得寶和IBM逆市升約1%。

【23:55】三大指數齊倒跌，道指挫逾300點

道指報31,508點，跌325點或1.02%；標指報3,899點，跌35點或0.9%；納指報11,307點，跌56點或0.5%。

【23:45】道指、標指再倒跌

道指報31,646點，跌187點或0.59%；標指報3,956點，跌8點或0.22%；納指報11,418點，升54點或0.48%。

歐洲主要指數收市亦報跌，德國DAX指數跌0.64%，法國CAC40指數跌1.01%，英國富時100指數跌1.56%，歐洲STOXX600指數跌0.56%。

【23:15】美三大指數轉升

美股轉跌為升，道指升60點，最新報31894點，納指升176點，報11540點，標普指數報3961點，升26點。

電動車生產商Tesla升2.9%，蘋果則跌0.3%，亞馬遜升4.9%。

歐洲股市方面，德國DAX指數最新報13776點，跌51點，法國CAC指數最新報6225點，跌44點，英國富時指數報7261點，跌86點。

【22:00】美股三大指數早段下跌

美國公布多項經濟數據，其中上月生產者物價指數（PPI）按年升11%，升幅較今年3月回落0.2個百分點，惟仍較分析師預期升幅10.7%為高。

上月剔除食品﹑能源價格的核心PPI按年升幅為8.8%，較3月升幅回落0.4個百分點。

至於上周新申領失業救濟人數為20.3萬人，不單止較市場人士預期的19.5萬人為高，並且按周增加1,000人。不過截至4月30日的當周，持續申領失業救濟人數按周減少4.4萬人，總數降至134.3萬人，較分析師預期的138萬人為低。

雖然PPI回落，但是美國股市表現仍疲弱，三大指數在早段延續上日跌勢，道指最新報31658點，跌175點，標普指數報3907點，跌27點，納指報11261點，跌102點。

歐洲股市方面，德國DAX指數最新報13616點，跌212點，法國CAC指數報6156點，跌113點，英國富時指數報7207點，跌140點。

匯市方面，投資者傾向將資金泊入避險資產，美匯指數最新報104.54，升0.64%，美元兌瑞士法郎最新報0.9994，升0.5%，歐元兌美元跌0.97%，報1.0411，英鎊兌美元最新報1.2217，美元兌日圓最新報127.78，跌1.68%。

債券獲投資者追捧，美國10年期國債孳息率回落至2.855厘，跌5.8個基點。