恒指於黑色星期五彈升逾500點　內房及物管股高收　碧服飆10%

【16:31】港股全日揚逾500點

今日黑色星期五，反映港股卻報捷，全日勁升逾500點，曾收復19900點。

恒指收市報19898點，跌518點，國指升212點，報6807點，科指升174點，報4038點，成交額為1,166億元。

內房及物管股今日一洗頹風，碧桂園服務（6098）勁升10.4%，碧桂園（2007）升6.3%，龍湖（0960）升4.2%，融創服務（1516）升11.3%。

網上醫藥股亦抽升，阿里健康（0241）彈升10.8%，報4.12元，平安好醫生（1833）升6.3%，京東健康（6618）揚8%。

科技股亦獲投資者追捧，美團（3690）升6.8%，報167.6元，騰訊（0700）升3%，阿里（9988）升2.8%，小米（1810）升6.6%，京東（9618）升4%。

銀行股方面，滙豐（0005）升2.1%，渣打（2888）升3.5%。

【15:19】港股曾升逾500點

港股升幅再次擴大，升幅曾擴大至逾500點，最新報19844點，升463點，國指升6788點，升193點，國指升159點，報4024點。

【13:39】港股升幅收窄

港股升幅在午後收窄，恒指最新報19742點，升362點，國指報6739點，升144點，科指報3997點，升133點。

美團（3690）升4.2%，騰訊（0700）升2.7%。

滙豐（0005）升1.8%。

【12:05】港股半日升近400點

港股午間收市，維持近400點升勢。恒指收報19767點，升387點或2%；國指報6748點，升153點或2.33%；科指報4015點，升150點或3.9%。半日成交額628億元。

阿里健康大升8%，為表現最佳藍籌股。另外，新奧能源、吉利、小米及比亞迪齊升逾半成。

美團、京東、騰訊及阿里巴巴分別升4.8%、4.2%、3.4%及2.9%。

新秀麗季績轉賺，半日升5.93%。

【10:35】港股升幅擴大

港股升幅擴大，恒指現升404點或2.09%，報19784點，國指及科指分別升2.49%及4.07%。成交額452億元。

阿里健康升幅擴大至6.98%，而新奧能源﹙2688﹚、小米﹙1810﹚及吉利﹙0175﹚皆升逾半成。

【09:55】新秀麗漲逾半成

新秀麗﹙1910﹚首季轉賺，股價炒高逾半成，現報16.36元，升5.4%。

另外，寶新金融(1282)主席減持股份，該股復牌後抽升，現造0.034元，升13.3%，成交有1800萬元。

【09:42】科指升近3%

港股維持逾200點升幅。恒指報19659點，升278點或1.44%；國指報6710點，升115點或1.75%；科指報3980點，升115點或2.98%。大市成交額157億元。

阿里健康﹙0241﹚升4.8%，成表現最佳藍籌股。

另外，美團﹙3690﹚、阿里巴巴﹙9988﹚、京東﹙9618﹚及騰訊﹙0700﹚分別升3.01%、2.75%、2.18%、1.68%。

【09:26】恒指高開235點

港股今早高開逾200點。恒指開報19615點，升235點或1.22%；國指開報6685點，升91點或1.38%；科指開報3952點，升87點或2.26%。大市成交額28億元。

ATM 開市分別升2.75%、2.55%及4.01%。