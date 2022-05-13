MPF｜駿隆﹕4月人均蝕1.14萬元　北美股票基金表現最失色

環球市場4月繼續波動，一眾打工仔的強積金賬戶難免又見虧損。強積金顧問公司駿隆指出，上月強積金賬戶人均蝕11,488元，首4個月累蝕27,806元。

駿隆又指出，上月股票基金指數下跌5.6%至309點，混合資產基金指數為228點，跌5.4%，固定收益基金指數跌1.3%至124。

股票基金中，4月表現最失色者為北美股票基金，跌8.4%，環球股票基金及日本股票基金，分別跌7.3%及6.9%。香港股票（指數追蹤）基金及香港股票基金表現最較佳，仍跌4.4%。

在今年首4個月，香港股票（指數追蹤）基金及香港股票基金，分別累跌10%及13.8%，北美股票基金及環球股票基金則分別下跌13.9%及13.8%。大中華股票基金表現最差，跌幅達18%。

積金局﹕切忌試圖捕捷市況

對於4月強積金表現，積金局指出留意到不時有機構定期發表強積金季度甚或一個月的短 期表現報告。瞭解強積金計劃成員關注強積金的投資表現 ， 但每個計劃成員的情況及需要各有不同， 其強積金投資按照不同階段和風險承受能力而作出不同的投資選擇， 故不宜以個別報告或指數一概而論。

積金局又指出重申， 強積金乃跨越30﹑40年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動， 更切忌試圖捕捉市況 ， 以免得不償失 。