港股反覆高收2萬點關得而復失　內房股標青　碧桂園飆1成

上周五美股強勢反彈，道指升近500點收市，納指更飆高3.82%，標普500指數則漲2.4%。恒生指數ADR收報20052點，升153點或0.77%。



【16:24】港股反覆高收

港股今日反覆高收，不過2萬點大關卻得而復失，成交額亦只有930億元。

恒指收市報19950點，升51點，國指收市報6826點，升19點，科指無升跌，報4039點。

內房股今日為投資者焦點，碧桂園（2007）升10.4%，報4.88元，中海外（0688）升2.1%，報23.7元，美的置業（3990）升7.9%，龍湖（0960）升4.8%。

物管股亦獲投資者追捧，碧桂園服務（6098）升5.2%，報29.55元，融創服務（1516）升5.4%，報3.74元，華潤萬象生活（1209）升1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.3%，報47.9元，渣打（2888）升0.5%，中銀（2388）跌1%。

科技股方面，美團（3690）跌2.4%，報163.5元，即將於本周三（18日）公布首季業績的騰訊（0700），險守350元，跌1.2%。

【15:22】A股低收 上證跌10點

A股低收，上證指數跌10點，報3073點，深成指數收市報11093點，跌66點，滬深300指數收市報3956點，跌32點，創業板最新報2331點，跌26點。

恒指最新報19881點，跌16點，國指報6802點，跌4點，科指報4022點，跌16點。

【13:53】港股午後由跌轉升

港股午後由跌轉升，最新報19960點，升61點，國指報6840點，升33點，科指升30點，報4069點。

碧桂園（2007）飆13.1%，報5元，旗下碧桂園服務（6098）揚6.6%。

【12:00】中午收報19825點

恒生指數中午收報19825點，跌73點或0.37%，成交額533.88億元。

內地消費數預期不合市場預期，相關股份拖累大市半日表現。潤啤（0291）半日跌2%；農夫山泉跌2%；吉利（0175）跌2%；蒙牛跌1.6%。

【10:37】恒指轉跌

港股最新倒跌約64點，報19834點，距開市早段高位20173點，掉頭挫逾300點。

內地公布「三頭馬車」數據，表現遜預期。內需股下挫，農夫山泉（9633）跌1.7%；蒙牛（2319）跌1.6%；百威亞太（1876）跌0.8%；日清食品（1475）跌3%。

美團亦轉跌，最新挫逾4%，低見159.3元，此前一度升近3%。騰訊最新跌近1.5%，報349.2元，該股本周三公布業績。

【10:00】港股兩萬關得而復失

港股升勢轉弱，最新升幅不足100點，再度失守兩萬關，成交額約257億元。

本地地產股普遍下挫，新世界發展（0017）跌1.4%；長實（1113）跌1.3%；新地（0016）微跌0.3%；領展（0823）亦微跌0.4%。

【09:20】港股高開232點 重越兩萬關

恒生指數開報20131點，升232點或1.17%，成交額17.7億元。

成份股方面，內房領漲大市，碧桂園（2007）升7.47%，報4.75元；中海外（0688）升4%；潤地（1109）升2.6%。日前人行、銀保監公布，下降按息基準0.2厘，首套房貸利率降至最低4.4%。

本周多隻重磅科技股公布首季業績，ATMXJ高開撐市，阿里（9988）升超4.6%；美團（3690）漲2.8%；京東（9618）升2.7%；騰訊（0700）升1.6%；小米（1810）漲近1.3%。