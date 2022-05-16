銀保監發文﹕須做好應對外部衝擊　引導金融領域健康發展

銀保監會發文表示，隨著美國聯儲局政策加快轉向，國際貨幣金融環境正在發生重大轉變，西方國家極限寬鬆政策的嚴重「後遺症」加快顯現，要前瞻性做好應對外部衝擊的充份準備，未雨綢繆走在市場曲線及大國貨幣政策轉向前面。

《求是》雜誌官方微信公眾號刊登銀保監文章，指出受新冠肺炎多點散發﹑政策靠前發力等因素影響，目前宏觀槓桿率上升壓力增加，必須加強宏觀槓桿率上升相關風險應對，特別是嚴防非金融企業及地方政府部門債務過快增長帶來的風險。

文章指出美歐經濟進入高通脹﹑弱增長時期，衰退風險明顯增加，要強化底線思維，妥善應對外部衝擊風險。

文章又指出要積極引導金融領域資本健康發展，將防止資本野蠻生長及推動資本有序發展結合，在金融領域為資本設置好「紅綠燈」。築牢產業資本與金融資本的「防火牆」，加強對股東的穿透式監管，嚴防銀行保險資金尬被用於盲目「加槓桿」。堅持防止監管套利，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管。

在化解中小金融機構方面，文章表示，其存在實際風險高於賬面水平、存量風險處置難度較大、區域風險相對集中等問題；支持市場化兼併重組，推動中小銀行區域整合，減少不當干預。