中電首季香港售電量增0.3%　派第一期中期息0.63元

中電（0002）公布截至今年3月底止業務狀況，香港市場售電量按年增加0.3%至6,840萬度，基建及公共服務客戶類別的售電量增加，主要來自醫院﹑診所及醫療設施，以及由休閒和文化設施臨時改建成的社區檢測或疫苗接種中心的較高用電需求帶動。

公司又指出，政府於季度後期實施嚴格的社交距離限制措施，令商業及製造業客戶的用電需求下降，住宅客戶用電需求亦因1月1天氣較為溫暖而減少。公司指出期內對住宅用戶售電量減少1.8%，商業售電量減少0.3%，基建及公共服務售電量增加4%，製造業售電量減少4.1%。

公司表示在龍鼓灘發電廠新興建的600兆瓦聯合循環燃氣渦輪機組在設計﹑採購及建造工程方面進展順利，預料於明年如期投入服務。

澳洲業務方面，公司指出由於EnergyAustralia遠期合約須按大幅上升的遠期燃料價格作市值計算，引致今年首季出現重大和不利的非現金公平價值變動。根據截至今年3月底的未經審計綜合管理賬目，有關公平價值變動帶來25億元稅後盈利負面影響。現階段澳洲批發電價變動對公司上半年財務表現的影響程度仍不確定，但預期有關因素可能對截至6月底的半年綜合營運盈利進一步產生重大不利影響。

中電又表示，第一期中期息每股為0.63元，與去年一致。