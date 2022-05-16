港交所增加今年「香港交易所慈善夥伴計劃」撥備至5000萬元

香港交易所（0388）今天（16日）宣布，今年香港交易所慈善基金將擴大其「香港交易所慈善夥伴計劃」（計劃），並歡迎本地慈善機構申請。今年，香港交易所慈善基金向計劃的撥款將由過往的每年2,000萬元增加至5,000萬元。計劃現已接受申請，申請期至6月15日。

今年慈善基金向計劃撥備增至5,000萬元，以支持更多長期社區項目、為更多對象提供服務，並實踐香港交易所慈善基金在「理財教育」、「多元共融」、「扶貧紓困」及「環境可持續發展」中的承諾，歡迎香港公益金及香港社會服務聯會的會員機構提交申請。

香港交易所主席史美倫表示：「香港交易所是一家肩負重任的企業，我們致力推動旗下市場以至整個社會的發展。香港交易所慈善夥伴計劃在過去甚具挑戰性的兩年中能為有需要的社群提供服務並取得成績，我們對此感到非常自豪。今年我們將投入更多資源及擴展計劃，以支持更多慈善機構，並加強我們與社區的連繫，帶來有意義及正面的影響。」

香港交易所慈善夥伴計劃於2020年首次推出，由香港公益金負責管理，資助支援「理財教育」、「多元共融」、「扶貧紓困」及「環境可持續發展」四大項目範疇下的長期社區項目。計劃在過去兩年合共資助了18個項目，為香港6萬多名有需要人士提供支援。