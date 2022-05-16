藥明康德擬配售最多7843萬股H股　擬籌集資金當中7成拓展海外業務

藥明康德（2359）宣布配售最多7,843.4萬股新H股。若以今日公司收市價98.8元計算，該批股份總價值為77.5億元。

公司指出今次配售集資取得資金中，70%用於拓展海外業務，分別用於拓展北美及亞洲與其他地區的海外業務。15%資金用於償還銀行貸款及其他借款，餘額用於補充營運資金。

公司指出配股可提供額外資金，進一步擴大全球產能及實力，及增強作為全球賦能服務平台的行業領先地位。得益於大型醫藥公司研發外包滲透率的提升，及中小型生物科技公司日益增長需求驅動，全球醫藥研發及生產服務市場在可見將來，會保持快速增長。

公司又指出，而在CRDMO服務全球需求猛增及業務前景廣闊的背景下，致力繼續投資並擴大全球產能及實力；為向全球客戶提供可靠的供應鏈，正在美國、歐洲及新加坡進行戰略投資，以增強在前述地區的本地化產能及實力。

藥明康德相信該等投資將可提升公司的核心競爭力，為全球客戶提供更優質的服務，從而推動公司未來的發展；

公司指出通過發行H股，將繼續優化資本架構及利用部分募集資金淨額償還債務，透過去槓桿化降低財務成本。