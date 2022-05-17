瑞聯銀行料內地清零防疫政策影響漸浮現　5月零售消費或按年挫2成

瑞士私人銀行瑞聯銀行預料，內地本地生產總值（GDP）增長會在6月開始扭轉，並預料下半年增長可穩定在5.5%，惟下行壓力不能排除。

瑞聯指出內地經濟在第二季可能持平或小幅負增長，這將對年終預測構成下行風險，該行正研究下調今年預測。該行此前對今年內地GDP增長預估為5%。

該行指出，內地清零防疫政策的影響開始浮現，4月數據顯示中國濟活動繼續承壓。展望未來內地多個城市如上海﹑深圳及北京等消費重地均實施不同程度防疫限制，相信內地零售銷售在5月仍受壓，預料將按年收縮20%。若當局在今年6月起放寬限制，被壓抑的需求得以釋放將有助於支持消費活動。

隨著部分工廠閉環式復工復產，供應鏈壓力已開始緩和，但司機短缺導致陸路運輸按年下跌30%。雖然該行預期中國工業生產在6月時不會收縮，惟也不會明顯好轉。

在今年首4個月，內地固定資產投資（FAI）按年增長6.8%，不及市場預期的7%增幅。城鎮FAI是唯一展現韌性的成份，而年初至今主要升幅來自國有控股FAI，在今年首4個月按年增長9.1%，民間投資FAI在同期按年升5.3%，反映當局已經動員國企擴大資本開支，配合政府推進基建項目，成為推動第二季增長主力。