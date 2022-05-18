港股中午跌130點　ATMXJ全線向下　佳源系盤中停牌｜持續更新

聯儲局主席鮑威爾隔晚表示美國經濟有可能 「軟著陸 」，美股三大指數全線上升，港股三日累揚逾千二點後，「黑期」今早仍升近百點。騰訊將於今日公布季度業績，據彭博綜合市場預測，料騰訊首季經調整盈利按年或倒退約18%，至約269億元人民幣水平，按季計則料回升約8%。



【12:00】港股中午跌130點

港股中午收報20471點，跌130點或0.64%，成交額599億元。

成份股方面，海底撈（6862）跌3.8%，報13.72元，成交額1.02億元；藥明生物（2269）半日跌3.6%，報52.35元，成交額4.96億元。

ATMXJ全線向下，跌幅介乎0.7%至2.7%。

佳源國際（2768）今早10時30分後在盤中突然停止買賣，停牌前報0.58元，單日跌逾41%，成交額約761萬元，市值跌至28.48億元。佳源服務（1153）亦暫時停牌，停牌前報0.670元，跌70.6%。

【10:20】港股轉跌曾挫逾200點

恒生指數轉升為跌，跌幅一度超過200點，低見20389點，成交額超過400億元。

京東績後表現失色，最新跌逾3%，報207元，盤中一度低見205.2元。

阿里巴巴跟隨向下，最新跌逾2%，報88.5元，盤中低見87.9元。

騰訊今日公布業績，績前再捱沽，最新跌2.4%，報359.4元，盤中低見358元。

【09:20】港股高開71點

恒指今早高開71點或0.35%，報20674點；科指低開7點或0.17%，報4265點。

京東（9618）績後低開0.74%，阿里巴巴（9988）平開，即將公佈業績的騰訊（0700）升1.85%，小米（1810）跌2.05%。