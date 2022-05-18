騰訊業績｜經調整純利按年跌23%　收入近「零增長」　遜預期

騰訊（0700）公布截至今年3月底止首季業績，非國際財務報告準則公司權益持有人應佔盈利錄得255.45億元（人民幣．下同），按年下跌22.8%，遜預期；每股盈利2.678元。

期內，收入錄得1,354.71億元，按年微增0.12%，均遜預期。

與去年第四季相比，收入按季跌6%；non-IFRS純利升2.6%。

其中，增值服務收入錄得727.38億元，按年微增0.4%；網絡廣告業務收入則錄得179.88億元，按年下跌17.5%；金融科技及企業服務收入錄427.68億元，按年增長9.6%。

管理層指，本土市場遊戲收入下降1%，至330億元，由於未成年人保護措施對活躍用戶及付費用戶數量造成了直接及間接的影響。季內《英雄聯盟手游》及《金鏟鏟之戰》等最近推出的遊戲產生的收入增長大部分被《天涯明月刀手遊》及《使命召喚手遊》等遊戲的收入下滑抵銷。

至於國際市場遊戲收入增長4%至106億元，或以固定滙率計算增長8%，反映《VALORANT》及《部落衝突》等遊戲的收入增長，但由於用戶消費在新冠疫情後有所回落，該增長部分被《PUBG Mobile》的收入減少所抵銷。